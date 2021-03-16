Son dakika: Mide bulandıran görüntülere tepki yağmıştı... Sapık baba tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "15 Mart tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde H.Y. isimli şahsın, öz kızı olan ve video içeriğine göre 15 yaşında olduğunu söylediği 2007 doğumlu mağdur İ.Y.'nin sırt, bel ve göğüs bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunun görülmesi üzerine resen soruşturmaya başlanılmıştır. Mağdur Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile koruma altına alınarak, geçici olarak yurda teslim edilmiştir. Akabinde mağdurun ve annesi olan A.Y'nin beyanları alınmıştır. Şüpheli H.Y., dün Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alındı. Bugün SEGBİS sistemi ile yapılan sorgusu sonucunda "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.