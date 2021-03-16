Son dakika: Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu kendisi için sordu! 'Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani?'

'NASIL BÖYLE BİR CANİLİK OLUR'

Kendini savunan Çayıroğlu, "Bu çiftlikteki hayvanlar Mustafa Torun'un adına kayıtlı. Neden ben yargılanıyorum? Bu olaylar 1, 2, 3 kişinin yapabileceği olaylar değil. 1 hayvanı ancak 3 kişi araca yükleyebilir. Basınla beni yargılamayın. Size yalvarıyoruz. Ben böyle bir suç işlemedim. Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani. Nasıl böyle bir canilik olur" ifadelerinde bulundu.