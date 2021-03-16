Son dakika: "Sosyal deney yapıyorum" deyip kadınlara cinsel içerikli sorular yöneltmişti! O şahıs gözaltına alındı

Eskişehir'de 'sosyal deney yapıyorum' diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir'de yaşayan M.S.G., 'sosyal deney yapıyorum' diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.
GÖZALTINA ALINDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.'yi takibe aldı.