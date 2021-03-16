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Giriş Tarihi: 16.3.2021 15:20 Son Güncelleme: 16.3.2021 15:59

Son dakika: "Sosyal deney yapıyorum" deyip kadınlara cinsel içerikli sorular yöneltmişti! O şahıs gözaltına alındı

DHA
Son dakika: Sosyal deney yapıyorum deyip kadınlara cinsel içerikli sorular yöneltmişti! O şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberler... 'de M.S.G. isimli şahıs, 'sosyal deney yapıyorum' bahanesiyle yolda durdurduğu kadınlara cinsel içerikli sorular yönelterek bu anları kayda alıp görüntüleri internette yayınladı. Olayın tepki çekmesi üzerine M.S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de 'sosyal deney yapıyorum' diyerek, kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, bunları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de yaşayan M.S.G., 'sosyal deney yapıyorum' diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.'yi takibe aldı.

Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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Son dakika: "Sosyal deney yapıyorum" deyip kadınlara cinsel içerikli sorular yöneltmişti! O şahıs gözaltına alındı
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