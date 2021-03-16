Son dakika haberi: Tiktok'ta 'Sonun Özgecan Aslan gibi olacak' diye tehdit etmişti! Mahkemede özür diledi

Son dakika haberler... İstanbul'da Tiktok uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında Hacer K. isimli kadını 'Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyerek tehdit eden Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshıyev, 'silahla tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Samir Balakıshıyev ile mağdur Hacer K. ve sanık avukatları hazır bulundu.





"ANNEMİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİM"

Duruşmada herkesten af dileyerek savunmasına başlayan tutuklu sanık Balakıshıyev, "13 Şubat'ta Tiktok'tan canlı yayın yaparken, 'Esmer' isimli bir kişi konuk oldu. Onunla anlaşmalı kurgu düzenledik. Düzenlediğimiz kurgu sadece bir anlaşmadan ibaret. Tartışma yaparak, insanların ilgisini çekip, izleyici kitlesine sahip olmak istedim. Bu sırada canlı yayına Hacer isimli kadın konuk oldu. Anneme hakaret ettiğini duydum. Annemi trafik kazasında kaybetmiştim. Bunun üzerine kendisine şov ve korkutma amaçlı birtakım sözler söyledim. Kendisine tecavüz edip öldüreceğimi, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını, kafasını kestirip göle atacağımı söyledim. Bu sözleri söylerken elimde sahte bir kılıç vardı" ifadelerini kullandı.