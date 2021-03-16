Son pişmanlık çare etmedi! Müebbet hapis cezasını duyunca SEGBİS odasında şoka girdiler

Antalya'da geçtiğimiz yıl 3 Ağustos'ta kaybolduktan 11 gün sonra 17 yerinden bıçaklanmış halde otomobilin bagajında cesedi bulunan milyoner 44 yaşındaki Cezayirli işadamı Mohamed Mekki'nin katil zanlıları kendi ülkesi vatandaşı Mehmet Ali Lalemeke (25) ile Rus vatandaşı Vilademir Sıhanabarın'ın (19) "Kasten insan öldürme" sucundan müebbet hapse mahkum oldu.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar duruşmaya Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken salonda avukatları hazır bulundu. İşadamının kız kardeşi Tecelle Mekki ise Cezayir'den vekalet vererek avukat avukatı şikayetçi bölümünde hazır yerini aldı. Mahkeme başkanı yargılamanı sonuna geldiğini sanıklardan son savunmalarını yapmalarını istedi.

ÇOK PİŞMANIM

Cezayirli katil zanlısı Mehmet Ali Lalemeke daha önce mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinde pişman olduğunu söylediğini belirterek "Vilademir Sıhanabarın arkadan Mohamed'in boynuna ip attı. Bana bıçağı fırlatarak 'vur' dedi. Ben 4 kez bıçakladım. Sonra Vilademir bıçaklamaya devam etti. Çok korkmuştum. Cinayetin ardından cesedi arka koltuğa taşıdık. Direksiyona geçip Döşemealtı ilçesi ormanlık alana gittik. Burada cesedi bagaja yerleştirdik. Araçla geri geldik. Vilademir bir gün sonra cesedi ormanlık alana götürüp yakacağını söyledi. Ben çok korktuğum için cinayeti kimseye söyleyemedim. Pişmanım, adaletinize sığınıyorum" dedi.

BIÇAĞI 2 YIL ÖNCE HEDİYE OLARAK VERDİM

Diğer tutuklu sanık Vilademir Sıhanabarın arkadaşının savunmasına tepki göstererek cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Olayda bazı hatalarını olduğunu ancak cinayetti kendisinin işlemediğini tekrar eden Vilademir, "Adaletinize güveniyorum" dedi.

ŞOKA GİRDİLER

Son sözlerin ardından mahkeme Mehmet Ali Lalemeke ve Vilademir Sıhanabarın "Kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapis cezalarına çarptırıldığını açıkladı. Kararı öğrenen iki sanık SEGBİS odasında şoka girdiler. Oturdukları sandalyeden 20 dakika kalkamayan iki zanlı görevliler vasıtası ile odadan güçlükle çıkartıldı.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Ailesiyle 2 yıldır İstanbul ve Antalya'da emlak işi ile uğraşan Mohamed Mekki Kurban Bayramı'nın son günü otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Mekki ve 07 MA 8918 plakalı otomobilini araştırmaya başladı. 11 gün sonra Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 150 Sokak'taki park halindeki bir otomobilin bagajından yere kan damladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis, Mohamed Mekki'ye ait 07 MA 8918 aracının bagajını açtı. İçende günlerdir Mekki'nin cürümüş cansız bedeni ile karşılaştı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside 20 bıçak darbesi iel öldürüldüğü belirlenmişti.

FRANSADA FABRİKASI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada Mohamed Mekki'nin Fransa'da bir fabrikasının olduğunu belirledi. Cezayirli işadamının Antalya'da son bir ayda 250 bin dolardan 3 daire alarak karşılığında 750 bin dolar para ödediği belirlenmiş, cinayetin işadamının parası için işlenmiş olabileceği üzeride durulmuştu.