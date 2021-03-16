Suçlular Karabük polisinden kaçamadı

Karabük'te 11 Mart perşembe gecesi Beşbinevler-Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında husumet olan 2 grubun silahla birbirlerine ateş ederek olay yerinden kaçtığı olayın ardından harekete geçen polis ekipleri 1'i kadın 4 kişiyi yakaladı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine konuldu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI



Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi; "Şüpheliler A.İ.T. ve Ü. K. ile şüpheli M.A. ve G.B. arasında anlaşmazlık sebebiyle oluşan husumet ve karşılıklı tehdit ve hakaretler neticesinde tarafların bilinçli olarak hesaplaşmak üzere olay mahalline gittikleri, karşılıklı olarak birbirlerine ateşli silahla (tabanca ve tüfek) ateş ettikleri, yaşanan çatışmada taraflarda herhangi bir yaralanma olmadığı, çatışmada ikametine isabet eden ateşli silah kurşunları nedeniyle Müşteki Abdullah TEKOĞLU'nun (Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı) ikametinde zarar meydana geldiği, yapılan araştırmalar, incelenen kamera görüntüleri, ihbar kayıtları ve bilgi beyanları doğrultusunda tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanmış, Biri kadın (G.B) 4 şüpheli çıkardıkları mahkemece tutuklanıp, Karabük Cezaevine konulmuştur." ifadeleri kullanıldı.