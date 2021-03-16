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Giriş Tarihi: 17.3.2021 02:07 Son Güncelleme: 17.3.2021 02:07

sonuçları belli oldu! Online ile -

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

İdaresi (MPİ) ile ortaklığında her hafta canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen “MPİ sonuçları” bugün şans oyunu severler için açıklanıyor. Bugünkü ve canlı yayınında yapılan için ve MPİ bayilerinde kupon dolduran şans oyunu severler 2 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kazandırasn numaralara ilişkin 16 Mart açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile ve sayfası.

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayınında şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılan ve 2 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazandıracak numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler 16 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (16 MART 2021)

Milli Piyango Online aracılığıyla 16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Mart Süper Loto sonuçları: 21 - 45 - 13 - 58 - 57 - 32


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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