Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! 900 Bin TL değerinde eser ele geçirildi

Bursa'da evinde sakladığı tarihî sikke, heykel ve çeşitli objeleri satmak için müşteri arayan şahıs, Jandarmanın sıkı takibi sonucu suçüstü yakalandı.



Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Y. Y. isimli şahsı takibe alan Jandarma ekipleri, Y.Y.'nin Görükle'de bulunan apart dairesine baskın düzenledi. Baskın yapılan evde Y.Y, E.E.A. ve M.G. suçüstü yakalanırken, yapılan aramalarda, 1 adet Bizans dönemine ait gümüş sikke, 1 adet Yunan dönemine ait gümüş sikke, 6 adet Doğu Roma dönemine ait bronz heykel, 4 adet Helenistik döneme ait bronz heykel, 3 adet Frigyalılar dönemine ait bronz heykel, 4 adet Bizans dönemine ait çeşitli ebatlarda mühür ve 1 adet Sümerler dönemine ait tablet ele geçirildi.





Yakalanan Y.Y, E.E.A. ve M.G. hakkında adlî işlem başlatılırken, ele geçirilen eserlerin tamamı Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen tarihî eserlerin değerinin yaklaşık 900 bin lira olduğu belirtildi.