Tokat Bakkallar Odası’ndan çağrı: Mahallelerimiz ışıksız kalmasın!

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, zimem kampanyası başlatarak yerel esnafa destek çağrısı yaptı. 'Mahallelerimiz ışıksız kalmasın' sloganıyla hayırseverlere çağrı yapan Şaban Kaya, "Herkes kendi mahallesinde 1 tane veresiye silmesini rica ediyoruz ve akabinde yardım kolisi dağıtacaksa yerel esnafı tercih etmesini istiyoruz" dedi.

ATALARIMIZDAN GELEN YARDIMLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYI SÜRDÜRELİM



Şaban Kaya şöyle konuştu: "Covid-19 ile birlikte 1 yılı geride bıraktık. Salgın hem aileler üzerinde hem esnaf üzerinde sıkıntılara yol açtı. Psikolojik olarak da halkımız mağduriyet yaşıyor. Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası olarak Türkiye'de organize olarak geçen yıl başlattığımız Zimem kampanyasıyla ihtiyaçlı ailelerin ihtiyaçlarının yerel esnaftan karşılanması ve veresiye defterlerinin kapatılmasını sağlamıştık. Başlattığımız bu kampanyanın devam etmesini istiyoruz. Bunda alan el ile veren el birbirini görmediği için ve ihtiyaçlı ailenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda temini sağlandığı için bunların yerel esnafımızdan karşılanması daha onure edici bir davranış. Atalarımızdan bugüne gelen bu hareketimizin de inşallah Tokat'ta uzun süre yaşamasını istiyoruz."



KAPATACAĞINIZ BİR VERESİYE DEFTERİ HEM AİLEYE HEM ESNAFA YARAYACAK

'Mahallelerimiz ışıksız kalmasın' sloganıyla bir çağrı yapan Tokat Bakkallar Odası Başkanı Şaban Kaya şunları söyledi: "Bu yılki kampanyamızın adı 'Mahallelerimiz ışıksız kalmasın'. Özellikle covid sürecinde esnafımız da yıprandı. Aileler de çok yıprandı, kimi işinden oldu, kiminin geliri düştü. Mahallelerimiz de dolayısıyla bu süreçten olumsuz etkilendi. Onları aylarca idare eden esnafımızın da durumu sıkıntıya girdi. Mahallelerimizin tekrar canlanması, şehir havasının oluşması için zimem özellikle ramazan ayında çok etkili oluyor. Tüm hayırseverlerimizin; mahallelerimizin aydınlanması için özellikle bir veresiye defterini kapatıp hem evdeki ışıkların hem mahallemizin hem de esnafımızın ışıklarının yanmasını sağlamasını diliyoruz. Hayırseverlerimizden özellikle bu yıl eğer ramazan kolisi yapmak istiyorlarsa marketler yerine yere esnafı tercih etmelerini istiyoruz. Böylece hem sıkıntıda olan esnafı rahatlatıyorlar hem de mahalledeki komşumuzu rahatlatmış 2 kere hayır yapmış oluyoruz. Mahalle esnafı gerçekten sıkıntıda olan vatandaş sakinini iyi bildiği için veresiye defterini silerek o sıkıntılı ailelere de daha huzurlu bir mahalle hayatı yaşatacağımızı düşünüyoruz. Ben tüm hayırseverlere sesleniyorum; en azından herkes kendi mahallesinde 1 tane veresiye silmesini rica ediyoruz ve akabinde yardım kolisi dağıtacaksa yerel esnafı tercih etmesini istiyoruz. Bu konuda tüm Tokat'ın desteğini istiyoruz."



Tokat'ta bine yakın bakkal esnafı bulunduğunu ve pandemi sürecinin zor geçtiğini hatırlatan Oda Başkanı Şaban Kaya, tüm hayırseverlerden veresiye defterlerinin kapatılması için destek isterken bu süreçte yerel esnaftan alışveriş yapmanın önemine değindi.