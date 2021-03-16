“Toma” uyuşturucuyu süt kutularında buldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik ekiplerin çalışması neticesinde Ankara'ya otomobil ile uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisine ulaştı.

UYUŞTURUCULAR SÜT KUTULARINDAN ÇIKTI



Gölbaşı'nda aracı durduran ekipler otomobilin arka yolcu koltuğu üzerinde bulunan süt kutuları fark etti. Narkotik köpeği "Toma"nın yaptığı aramada, süt kutularının içine gizlenmiş 4 parça halinde 1 kilo 620 gram plaka esrar maddesi ele geçirdi. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.S., A.H.M, M.D ve . İ.H gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.