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Giriş Tarihi: 16.3.2021 15:30

“Toma” uyuşturucuyu süt kutularında buldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
“Toma” uyuşturucuyu süt kutularında buldu

polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Gölbaşı girişinde polisin durdurduğu araçta arama yapan Narkotik köpeği “TOMA” süt kutularının içerisine gizlenmiş 1 kilo 620 gram uyuşturucuyu buldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik ekiplerin çalışması neticesinde Ankara'ya otomobil ile uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisine ulaştı.

UYUŞTURUCULAR SÜT KUTULARINDAN ÇIKTI

Gölbaşı'nda aracı durduran ekipler otomobilin arka yolcu koltuğu üzerinde bulunan süt kutuları fark etti. Narkotik köpeği "Toma"nın yaptığı aramada, süt kutularının içine gizlenmiş 4 parça halinde 1 kilo 620 gram plaka esrar maddesi ele geçirdi. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.S., A.H.M, M.D ve . İ.H gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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“Toma” uyuşturucuyu süt kutularında buldu
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