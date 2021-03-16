Trabzon’da zıplayan araca büyük ilgi! “Zıplayarak giden aracı görenler fotoğraf çekiliyor”

Trabzon'da 26 yaşındaki Murat Karanlık isimli genç,1978 model otomobilinin süspansiyonlarını değiştirerek modifiye etti. Karanlık seyir halindeyken aracını zıplatarak heyecan duyduğunu ifade ediyor.Yıllardır hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim diye işe koyulduğunu ifade eden Karanlık, "aracımı modifiye ederek bu şekilde yaptım.Şimdi aracım ile yolda giderken zıpladığını görenler hayretlerini gizleyemiyorlar,fotoğraf çekiliyorlar" dedi

Trabzon'da oto alım satımı işiyle uğraşan 26 yaşındaki Murat Karanlık, 1987 model Lada Vazz marka otomobili modifiye etti.Aracının kompresör sistemini değişerek süspansiyonlara gönderilen hava ile yaptığı sistemle otomobilin zıplayarak gitmesini sağladı. Karayolunda giderken zıpladığı izlenimi veren otomobili görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.Aracı ile trafiğe kapalı ortamlarda daha rahat zıplatarak kullanan Karanlık,aracımı yeniden modifiye ettim.Bu da bana yaklaşık 50 bin liraya mal oldu.Ona gözüm gibi bakıyorum,dedi

"HAYALİMİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜM"

Yıllardır böyle bir hayali olduğunu ve sonunda hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Murat Karanlık, genelde eski tür arabalar ile ilgileniyorum.Rus üretimi 87 model bir Lada Vazz araba aldım.Eski tür araçları alınca onları toparlayıp,modifiye edip satıyorum.Yıllardır aklımda bu tarz bir projeyi hayata geçirmek istiyordum.Sonra hayalin, kurduğum şeyi neden gerçekleştiremediğimi, düşünüp,işe koyuldum. Yaklaşık 50 bin liraya mal ettiğim bu arabayı yaptım" dedi

"ZIPLAYAN ARABAYI GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMİYORLAR"

Genelde Trafiğe kapalı alanlarda arabayı zıplatarak kullandığını ifade eden Karanlık,"yolda giderken diğer sürücülerin dikkati dağılmasın diye bu şekilde kullanıyorum.Aracım yoldaki kasislere vurduğunda zarar görüyor.Arabam dağılmasın diye çok dikkat ediyorum. Hızlandırılmış bir süspansiyon sistemi var. Motoru güçlendirince bu sayede lastikleri yerden kesebiliyorum. Eski araba olduğu için dikkat çekiyordu ,şimdi ise ilgi oldukça arttı.

"MESLEK SIRRI"

Trafikte bir sefere giderken o görüntüleri birileri çekip,sosyal medyada paylaşmış.O görüntüler büyük ilgi topladı. Arabanın zıpladığını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Arabamızı herkes tanımaya başladı.Aracımı görenler video çekiyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bambaşka bir duygu içindeyim.Aracımı görenler yanıma gelip ,bunu nasıl yaptınız diye soruyorlar.Bende onlara"meslek sırrı"diyorum.