Tunceli Meteoroloji müdürü kalp krizinden hayatını kaybetti

Tunceli Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan Yaşar Türkmen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde mesaiye başlayan Meteoroloji Tunceli Müdürü Yaşar Türkmen kurumda kalp krizi geçirdi. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri Türkmen'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Türkmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Türkmen'in vefatı nedeniyle Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da başsağlığı mesajı yayımladı.