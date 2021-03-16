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Giriş Tarihi: 16.3.2021 20:09 Son Güncelleme: 16.3.2021 20:09

Özeti - , Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Uhud Savaşı Özeti - Uhud Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleştirilen ikinci büyük savaştır. ’nın en önemli nedeni müşriklerin intikam alma duygusu olmuştur. Ayneyn tepesindeki okçuların görev yerlerini terk etmesi nedeniyle müşrikler savaştan zaferle ayrılmıştır. Uhud Savaşı’nda Hz. Hamza, Vahşî b. Harb tarafından şehit edilmiştir. Uhud Savaşı özeti, tarihi, nedenleri ve sonuçları ile ilgili kısaca bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Uhud Savaşı’nın özeti, nedenleri ve sonuçları…

Uhud Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleştirilmiştir. Bu savaşın temel nedeni, Bedir Savaşı'nda büyük bir yenilgi alan müşrikler intikam alma çabalarıdır. Medine'nin kuzeyinde Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 5 k. mesafede bulunan Uhud dağında yapılmıştır. Uhud Savaşı'nda Ayneyn tepesindeki okçuların yerlerini terketmesi nedeniyle Müslümanlar yenilgiye uğramıştır. Hz. Hamza bu savaşta şehit edilmiştir. Uhud Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları günümüzde de en merak edilen konulardandır. Uhud Savaşı özeti, tarihi nedenleri ve sonuçları kısaca aşağıda yer almaktadır.

UHUD SAVAŞI TARİHİ

Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 23 Mart 625 tarihinde gerçekleşmiştir. Bedir Savaşı'nda ağır bir yenilgi alan müşriklerin intikam duygusu nedeniyle cereyan eden bu savaşı müşrikler kazanmıştır. Müslümanlar yenilgiye uğramıştır. Uhud Savaşı'nda Hz. Hamza, Vahşî b. Harb tarafından şehit edilmiştir.

UHUD SAVAŞI ÖZETİ

Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Uhud Savaşı'nda da mübarezeler ile savaş başladı. Hz. Ali, Talha b. Ebu Talha'yı öldürürken, Hz. Hamza ise Talha'nın kardeşi Osman'ı öldürdü.

Müslümanlar savaşın kızışması ile birlikte müşrik ordusunun merkezine kadar ilerleyerek yirmi müşriği katletti. Katledilenlerin arasında müşrik ordusunun sancaktarları da vardı. Müşriklerin sancağı yere düşmüş ve yerden kimse kaldıramamıştı.

Müslüman askerler, müşrikleri savaş alanından uzaklaşıncaya kadar kovaladı. Ayneyn tepesindeki okçular da düşmanın bozguna uğradığını gördüklerinde ganimetten mahrum kalmamak için görev yerlerini terk etti. Halid b. Velid tam da bu sırada Müslümanları arkadan vurmak için harekete geçti. Ayneyn tepesinde yerlerinden ayrılmayan Abdullah b. Cübeyr ile on arkadaşı şehit edildi. Müslümanlar ganimet toplamakla uğraşırken, Halid b. Velid ani bir baskın yaptı. İki kuvvet arasında kalan Müslümanlar büyük bir panik yaşadı.

Hz. Hamza, Vahşi b. Harb tarafından şehit edildi. İbn Kamie, Hz. Peygamberi (s.a.s) bir kılıç darbesi ile yaraladı. Utbe b. Ebu Vakkas'ın attığı taş ile de dişi kırıldı. Resulullah, Ebu Amir'in savaştan önce kazdırdığı çukurlardan birisine düştü ve dizleri yaralandı. Hz. Peygamber o anda bile ''Ey Rabbim! Kavmime hidayet et, çünkü onlar gerçeği bilmiyor'' diyerek dua etti.

Hz. Ebubekir, Ömer ve Ali bir grup sahabi ile birleşerek Hz. Peygamberi korumak için bir çember oluşturdu. Resul-i Ekrem'i korumaya çalışan Talha b. Ubeydullah, aldığı bir darbe sonucu çolak kaldı. Mus'ab b. Umeyr ise İbn Kamie tarafından şehit edildi.

Mus'ab'ı öldüren İbn Kamie, Hz. Peygamberi öldürdüğünü sanarak bu haberi etrafa yaymaya başlarken, Müslümanlar ise bir anda panik içerisine girdi. Bazıları parolayı unuttu ve bu durum birbirlerini öldürüp yaralamalarına neden oldu. O sırada Hz. Peygamberin ölmediğinin müjdesi Ka'b b. Malik verdi.

Hz. Peygamber, etrafında sahabiler olduğu halde Uhud kayalıklarına çekildi. Ebu Sufyan ve arkadaşları kayalıklara doğru ilerlese de Müslümanlar attıkları taşlarla onları püskürtmeyi başardı. Böylece savaş sona erdi.

UHUD SAVAŞI SONUÇLARI

  • Uhud Savaşı sonunda Müslümanlar yetmiş şehit vermiştir.
  • Ebu Amir dışındaki şehitlerin hepsine işkence edilerek organları kesilmiştir.
  • Hz. Hamza şehit edilmiştir.
  • Vahşi, Hz. Hamza'nın ciğerini söktükten sonra Ebu Süfyan'ın karısı Hind'e götürmüştür. Hind, Hz. Hamza'nın ciğerinden bir parça alarak çiğnemiş, ödül olarak Vahşi'ye ziynet eşyalarını vermiştir.
  • Bu savaşta İslâm ordusunun uğradığı yenilgi ve düşman tarafından şehidlere yapılan muamele müslümanları üzüntüye boğdu.
  • Ayneyn geçidine yerleştirdiği okçuların onun emrine uymamaları ve yerlerinden ayrılıp ganimet toplamaya başlamaları savaşın seyrini değiştirmiştir. Bu da zaferin sabırla ve kumandanın emirlerine itaatle kazanılabileceğini göstermektedir.
  • Ganimet elde etme arzusu Allah rızasını kazanmanın ve Hz. Peygamber'e itaatin önüne geçmiş, bu durum yenilgiye yol açmıştır.

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Uhud Savaşı Özeti - Uhud Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?
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