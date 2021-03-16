Uhud Savaşı Özeti - Uhud Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Uhud Savaşı, Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleştirilmiştir. Bu savaşın temel nedeni, Bedir Savaşı'nda büyük bir yenilgi alan müşrikler intikam alma çabalarıdır. Medine'nin kuzeyinde Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 5 k. mesafede bulunan Uhud dağında yapılmıştır. Uhud Savaşı'nda Ayneyn tepesindeki okçuların yerlerini terketmesi nedeniyle Müslümanlar yenilgiye uğramıştır. Hz. Hamza bu savaşta şehit edilmiştir. Uhud Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları günümüzde de en merak edilen konulardandır. Uhud Savaşı özeti, tarihi nedenleri ve sonuçları kısaca aşağıda yer almaktadır.

UHUD SAVAŞI TARİHİ

Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 23 Mart 625 tarihinde gerçekleşmiştir. Bedir Savaşı'nda ağır bir yenilgi alan müşriklerin intikam duygusu nedeniyle cereyan eden bu savaşı müşrikler kazanmıştır. Müslümanlar yenilgiye uğramıştır. Uhud Savaşı'nda Hz. Hamza, Vahşî b. Harb tarafından şehit edilmiştir.

UHUD SAVAŞI ÖZETİ

Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Uhud Savaşı'nda da mübarezeler ile savaş başladı. Hz. Ali, Talha b. Ebu Talha'yı öldürürken, Hz. Hamza ise Talha'nın kardeşi Osman'ı öldürdü.

Müslümanlar savaşın kızışması ile birlikte müşrik ordusunun merkezine kadar ilerleyerek yirmi müşriği katletti. Katledilenlerin arasında müşrik ordusunun sancaktarları da vardı. Müşriklerin sancağı yere düşmüş ve yerden kimse kaldıramamıştı.

Müslüman askerler, müşrikleri savaş alanından uzaklaşıncaya kadar kovaladı. Ayneyn tepesindeki okçular da düşmanın bozguna uğradığını gördüklerinde ganimetten mahrum kalmamak için görev yerlerini terk etti. Halid b. Velid tam da bu sırada Müslümanları arkadan vurmak için harekete geçti. Ayneyn tepesinde yerlerinden ayrılmayan Abdullah b. Cübeyr ile on arkadaşı şehit edildi. Müslümanlar ganimet toplamakla uğraşırken, Halid b. Velid ani bir baskın yaptı. İki kuvvet arasında kalan Müslümanlar büyük bir panik yaşadı.

Hz. Hamza, Vahşi b. Harb tarafından şehit edildi. İbn Kamie, Hz. Peygamberi (s.a.s) bir kılıç darbesi ile yaraladı. Utbe b. Ebu Vakkas'ın attığı taş ile de dişi kırıldı. Resulullah, Ebu Amir'in savaştan önce kazdırdığı çukurlardan birisine düştü ve dizleri yaralandı. Hz. Peygamber o anda bile ''Ey Rabbim! Kavmime hidayet et, çünkü onlar gerçeği bilmiyor'' diyerek dua etti.

Hz. Ebubekir, Ömer ve Ali bir grup sahabi ile birleşerek Hz. Peygamberi korumak için bir çember oluşturdu. Resul-i Ekrem'i korumaya çalışan Talha b. Ubeydullah, aldığı bir darbe sonucu çolak kaldı. Mus'ab b. Umeyr ise İbn Kamie tarafından şehit edildi.

Mus'ab'ı öldüren İbn Kamie, Hz. Peygamberi öldürdüğünü sanarak bu haberi etrafa yaymaya başlarken, Müslümanlar ise bir anda panik içerisine girdi. Bazıları parolayı unuttu ve bu durum birbirlerini öldürüp yaralamalarına neden oldu. O sırada Hz. Peygamberin ölmediğinin müjdesi Ka'b b. Malik verdi.

Hz. Peygamber, etrafında sahabiler olduğu halde Uhud kayalıklarına çekildi. Ebu Sufyan ve arkadaşları kayalıklara doğru ilerlese de Müslümanlar attıkları taşlarla onları püskürtmeyi başardı. Böylece savaş sona erdi.

UHUD SAVAŞI SONUÇLARI