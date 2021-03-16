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Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:09 Son Güncelleme: 16.3.2021 13:42

Uyuşturucu satıcılarına yönelik “Andımız Var” operasyonu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Uyuşturucu satıcılarına yönelik “Andımız Var” operasyonu

’da uyuşturucu satıcılarına yönelik “Andımız Var” operasyonunda  uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen 4 kişi ikametlerinde kıskıvrak yakalandı.Operasyonda 708.23 gram (Bonzai), 9 Adet uyuşturucu hap ,10 gram Metamfetamin maddesi,20 gr Esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Trabzon Emniyet müdürlüğü,Narkotik şube ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde Trabzon merkezinde tespit ettikleri 4 ayrı eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 50 Narkotik polisinin gerçekleştirdiği 4 ayrı ikamete yapılan "Andımız Var" operasyonunda ,708.23 gram (Bonzai), 9 Adet uyuşturucu hap, 10 gram Metamfetamin maddesi, 20 gr Esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İkametlerde yakalanan ve uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen B.K, H.Ö, Ç.M, T.B.Y isimli kişiler gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Trabzon Emniyet müdürlüğü sosyal medya hesabından "Uyuşturucu illeti Trabzon'umuzun sokaklarında gezmeyecek.Andımız Var"operasyonu olarak duyurdu.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik "Andımız Var" operasyonu

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Uyuşturucu satıcılarına yönelik “Andımız Var” operasyonu
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