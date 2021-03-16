Uyuşturucu tacirleri şaşırtmaya devam ediyor! Midelerinde 920 gram uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.





Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda İran uyruklu A.D. ve S.A. isimli şahıslardan şüphelenilmesi üzerine, Van-İzmir uçağına binişleri engellendi.



Durdurulan 2 İranlı şahısta yapılan iç beden muayenesinde midelerinde kapsül halinde yabancı cisimlere rastlandı. Yapılan iç beden muayenelerinin ardından taburcu edilen A.D. isimli şahıstan 52 adet kapsül halinde 460 gram, S.A. isimli şahıstan 51 adet kapsül halinde 460 gram olmak üzere 103 adet kapsül halinde 920 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.



Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak A.D. ve S.A. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Öte yandan Van'ın Başkale ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında güvenliği sağlayan 6. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri, arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında Sarısu mevkiinde kar altına gizlenmiş poşet içerisinde uyuşturucu madde buldu.



Yapılan incelemelerin ardından bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, poşet içerisindeki maddenin 4 kilo 506 gram toz esrar olduğunu belirledi.



Uyuşturucu maddenin kim ya da kimlere ait olduğu tespit edilmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.