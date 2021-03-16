Vali Masatlı: Ev ziyaretlerine ara verilmelidir

Amasya Valisi Mustafa Masatlı Pandemi Tedbirleri Değerlendirme Toplantısına Başkanlık etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, video konferans yöntemiyle İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz katıldı.

Vali Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Son iki haftadır ilimizin de içinde yer aldığı Karadeniz Bölgesinde yüksek oranlarda vaka artışı yaşanmış ve Amasya Yüksek Riskli kategoride yer almıştır. İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelge kapsamında 'Tematik Denetimler' yaparak, haftanın her günü farklı sektörlere yönelik özel denetimler gerçekleştiriyoruz.

Tüm ilçelerimizde ilgili birimlerimiz yoğun şekilde denetim yapıyorlar. Çevre illerden kaynaklanan riskleri düşürmek adına özel tedbirler alacağız. Camilerden yapılan anonslar bu sürece olumlu katkı sağladı, ilimiz genelinde bu uygulamaya devam ederek, kamu kurumlarının amirleri ile meslek odaları ve esnaf odalarının da yer aldığı denetimlere aynı hassasiyetle devam edeceğiz. Aşılamada hedef nüfusumuzu çok büyük oranda aşıladık. Sağlık altyapısı ve yatak doluluk oranları açısından bir sıkıntımız bulunmuyor.

Bu sürece halkımızda destek vermeli, özellikle ev ziyaretlerine ara verilmelidir. Bu süreçten en çok etkilenen esnafımızın mağduriyetini gidermek için halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyorum."

Toplantıda daha sonra katılımcılar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunurken, Vali Mustafa Masatlı ilçe kaymakamları ve kolluk birimlerine çeşitli talimatlar verdi.