Vali uyardı: Rakamlar artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlarla vatandaşları uyaran Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yüz binde 27'den 67'ler seviyesine yükseldik. Bundan dönmemiz gerekiyor" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşların KOVID-19 önlemleri riayet ederek salgının seyir hızının düşmesinin normalleşme için önemine dikkat çekerek Gaziantep halkını uyardı. Sosyal medya hesabından illere göre rakamların yer aldığı haritayı paylaşan Vali Gül, "Şehirlerimizin salgın tedbirlerinde bir değişikliğe gidilmedi. Önümüzde çok kritik 14 gün var. Gelişmeler yakından takip edilecek. Hepimizin seferberlik ruhuyla kurallara uyup yakın çevremizin de uymasını hatırlatması gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk veriler açıklandığında Gaziantep'in yüz binde 27 civarında olduğunu anımsatan Vali Gül, "Yaklaşık bir ay içerisinde 67'ler seviyesine geldik. Buradan dönmemiz gerekiyor. Katlanarak kontrolden çıkmadan tedbirlerimizi gözden geçirelim lütfen. Çok zor değil istenilenler; maskeni tak, herkesten uzak dur" görüşünü dile getirdi.

Vatandaşlarla yüz yüze görüşerek de uyarılarını sürdüren Vali Gül, son olarak GATEM Toptancılar Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek hem önlemleri denetledi hem de duyarlılık çağrısını yineledi.