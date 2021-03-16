Vali Yavuz’dan tedbir çağrısı: Vakalar artıyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vakaların alınan tüm tedbirlere rağmen artmaya devam ettiğini ifade ederek Kocaeli'lere tedbir uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından önceki gün yapılan açıklamalarda ifade edilen vaka sayıları ile ve paylaşılan haritayı değerlendiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak vatandaşları uyardı. Vali Yavuz, vatandaşları tedbire davet ederek, Sevgili Kocaelili kardeşlerim, aldığımız tüm tedbir ve yaptığımız denetimlere rağmen vakalar artmaya devam ediyor. Lütfen daha dikkatli ve tedbirli olalım. #Maske #Mesafe ve #Temizlik kurallarına riayet edelim. Aşı sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım. Sizlere güveniyoruz." Açıklamalarında bulundu.