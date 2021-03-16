Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yüreğir Belediyesi ‘Evde bakım’ ekipleri yüzleri güldürüyor

Belediyesi ‘Evde bakım’ ekipleri yüzleri güldürüyor

'nın Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ‘Evde Bakım’ ekipleri, ilçe genelindeki hasta ve yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:13 ABONE OL
Yüreğir Belediyesi ‘Evde bakım’ ekipleri yüzleri güldürüyor

Adana'nın Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 'Evde Bakım' ekipleri, ilçe genelindeki hasta ve yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor. 'Evde Bakım' hizmetlerine müracaat eden hastaların ev ortamında belediye hemşirelerince pansuman, iğne, tansiyon, kontrol, bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Kişisel bakım, ev temizliği, gıda, kıyafet, hijyen kiti desteklerinin yanı sıra hastanelerle yapılan işbirliği ile engelli aracı ve hasta yatakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçede sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Belediyecilik sadece yol yapmak, bina yapmak değildir. Belediyecilik sosyal devlet anlayışını yerel yönetimler ile buluşturarak belediyelerin bir şefkat eli oluşturması ve vatandaşlarımızın her an yanında olabilmesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde başlattığı projelerle Türkiye'de klasik belediyecilik sistemi her alanda vatandaşa hizmet ile sosyal belediyecilik olarak değişti. Biz de Yüreğir'de bu bilinçle çalışıyor, vatandaş bize değil, biz vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yüreğir Belediyesi ‘Evde bakım’ ekipleri yüzleri güldürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA