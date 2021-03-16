Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Zabıtadan “Bilinçli tüketici ol" broşürü
Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:44

Zabıtadan “Bilinçli tüketici ol" broşürü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Zabıtadan “Bilinçli tüketici ol broşürü

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı “Tüketiciyi Koruma Haftası” etkinlikleri kapsamında vatandaşları tüketici hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Şanlıurfa'da tertip üzeni sağlamak, halkın, esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bir yandan da vatandaşları bilgilendirmek için eğitici faaliyetlerde bulunuyor.15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi vatandaşları tüketici hakları konularında bilinçlendirmek amacıyla hazırlattığı "Bilinçli Tüketici Ol" broşürü dağıttı.

Şanlıurfa kent merkezi ile ilçelerde dağıtımına başlanan broşürde vatandaşların bilinçli tüketici olmaları, günlük hayatlarında karşılaşacakları ve bilecekleri tüketici haklarıyla ilgili sorunlar karşısında haklarını nasıl ve nerede arayacakları yönünde bilgiler yer almakta.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zabıtadan “Bilinçli tüketici ol" broşürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA