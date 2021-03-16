Zonguldak Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Alınan bilgiye göre, imzalanan protokol gereği vatandaşların tapu işlemlerinin daha hızlı ve güvenli olması açısından, Zonguldak Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında elektronik ortamda iş ve işlemlerin seri yürütülebilmesini kapsayan protokolü Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yücel Serdar ve Zonguldak Tapu Müdürü Ersoy Yılmaz ile birlikte imza altına alındı.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan imzalanan protokol ile ilgili yaptığı açıklamada, "İmzalanan protokole göre iki kurum arasındaki emlak beyan değeri işlemleri artık elektronik ortamda gerçekleşecek. Tapu işlemleri sırasında istenilen emlak beyan değeri almak için vatandaşlarımız belediyemize gelmeden elektronik ortamda işlemlerini yapabilecekler. İmza altına almış olduğumuz bu protokol ve sunacağımız bu hizmet ile bölgenin ilk belediyesi olma özelliğini de taşıyoruz" dedi.