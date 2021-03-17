14 yıllık cinayet davasında üçüncü karar

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez yapılan yargılamanın karar duruşmasına avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra cezayı takdiri indirim uygulayarak önce 20 yıl, daha sonra da 16 yıl 8 ay hapis cezasına düşürdü.



Festus Okey

KARDEŞLİK BAĞI ARAŞTIRILMADIĞI İÇİN BOZULMUŞTU

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'i, 20 Ağustos 2007'de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu "taksirle öldürmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise temyiz incelemesi sonucunda, yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu. Daire, Festus Okey'in "ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini" usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti.

İlk bozma kararının ardından 2014 yılında ikinci kez görülmeye başlanan davada yerel mahkeme kararında direnmiş, devreye Yargıtay Ceza Genel Kurulu girmişti. Kurulun kararıyla dosya tekrar yerel mahkemeye gönderilip, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı doğrultusunda yargılama yapılması istenmişti.