18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi, resmi tatil mi? 18 Mart okullar tatil mi? İşte yanıtı!

Türkiye tarihinin dönüm noktası 18 Mart Çanakkale Zaferi için çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Okullarda ve çeşitli kurumlarda yapılacak etkinliklerin yanı sıra "18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi, resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aranıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 106 yıl önce bugün İtilaf Devletlerine karşı büyük bir mücadele ve azimle kazandığımız Çanakkale Zaferi şiirler ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalarla birlikte, bu günün resmi bir tatil olup olmadığı da merak konusu oluyor. MEB resmi tatiller takvimine göre, 18 Mart Çanakkale Zaferi okullar tatil mi, resmi tatil mi?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatil değildi. Bu nedenle de eğitim ve öğretim bu tarihte devam edecektir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmıştır.