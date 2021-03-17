18 Mart 2021 yarın resmi tatil mi? Kargolar, eczaneler ve bankalar 18 Mart Çanakkale Zaferinde açık mı, çalışıyor mu?

18 Mart resmi tatil olup olmadığı son zamanlarda sık sık araştırılıyor. Son olarak bu yılın resmi tatil takvimi yayınlanmış böylelikle 18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü, yarın resmi tatil mi gibi soruları da yanıt bulmuştu. Bu sene çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Çanakkale Zaferi, Perşembe gününe denk geliyor. 18 Mart ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmamakla birlikte bankalar ve PTT açık olacaktır.
Türk ulusunun en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolasıyla 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Perşembe gününe denk gelen 18 Mart'ta banka, hastane, PTT, bankalar, okullar yarın normal saatlerinde açık olacağı bilinirken detaylar şöyle;
18 Mart resmi tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşlar normal mesai saatleri içerisinde faaliyetlerine devam edecektir. Yarım gün çalışma yoktur.
2021 Resmi tatiller içerisinde 18 Mart yer almıyor. Bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma saatlerine devam edecek.
Çanakkale Cephesi'nde kahraman ordumuzun verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş, paylaşım heveslerini yıkmış, yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.
Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.
1 OCAK YILBAŞI
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜNÜ)
RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ
RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)
KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)
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