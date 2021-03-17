2 bin 300 yıllık tarihi İçkale’de restorasyon çalışmaları başladı

2020 Ağustos ayından bu yana devam eden 1'inci etap çalışmalarının ardından 2 bin 300 yıllık tarihi İçkale'de 2'inci etapta da restorasyon çalışmaları başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2015'de UNESCO Dünya Miras Kültür Mirası Listesi'ne alınan Diyarbakır Kalesindeki restorasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Ağustos 2020'de 6 burçta başlattığı restorasyon çalışmaları hızlandırıldı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 6 burç dışında 2'inci etap olarak adlandırılan tarihi İçkale'de restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

"11 İÇ KALE BURCU, 2 DIŞ KALE BURCU RESTORE EDİLECEK"

İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, 2'inci etap restorasyon çalışmalarıyla ilgili Küpeli Kapı da yaptığı açıklamada, Vali Karaloğlu'nun talimatlarıyla Diyarbakır Kalesinin restorasyonu için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Karaaslan, 5 yıllık süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kalenin restorasyon projelerinin etap etap hazırlandığını ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da onaylandığını belirtti. " 6 burcumuzun restorasyonuna başladık. Çalışmalarımız son derece güzel bir şekilde ilerlemektedir." İfadelerini kullanan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Ocak 2021 itibariyle, Diyarbakır'ın en önemli merkezlerinden biri olan İçkale'de restorasyon çalışmalarına başladık. İç Kale restorasyon projesi kapsamında 11 iç kale burcu, 2 dış kale burcu olmak üzere aynı zamanda Amida Höyük çevresini çevreleyen istinat duvarları ve 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesini gerçekleştireceğiz."

"ÇALIŞMALAR 500 GÜNDE TAMAMLANACAK"

2 bin 300 yıllık bir geçmişe sahip olan İçkale'deki restorasyon çalışmalarının 500 günde tamamlanacağını dile getiren Karaaslan, restorasyon çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Milletvekillerine teşekkür etti.