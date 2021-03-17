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Giriş Tarihi: 18.3.2021 00:48

3’üncü kattan atlayan genç ağır yaralandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
3’üncü kattan atlayan genç ağır yaralandı

’de yaşadığı 3 katlı binanın 3’üncü katından atlayan 26 yaşındaki psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç ağır yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Sancaktepe Mevlana Mahallesi Milli Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Muharrem İpek, yaşadıkları dairenin penceresinden aşağıya atladı.



HASTANEYE KALDIRILDI
Çocuklarının atladığını gören aile fertler yardıma koşarken sağlık ekiplerine haber verdi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de gencin yaşadığı daire ve düştüğü yerde inceleme yaptı. Muharrem İpek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3’üncü kattan atlayan genç ağır yaralandı
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