3’üncü kattan atlayan genç ağır yaralandı

Olay, 23.00 sıralarında Sancaktepe Mevlana Mahallesi Milli Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Muharrem İpek, yaşadıkları dairenin penceresinden aşağıya atladı.





HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuklarının atladığını gören aile fertler yardıma koşarken sağlık ekiplerine haber verdi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



DURUMU AĞIR

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de gencin yaşadığı daire ve düştüğü yerde inceleme yaptı. Muharrem İpek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.