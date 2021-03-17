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Giriş Tarihi: 17.3.2021

4.5 milyon doz aşısı geliyor

Eda IŞIK Eda IŞIK
4.5 milyon doz BioNTech aşısı geliyor

Türk bilim insanları ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşısının 'de de kullanılmasında son aşamaya gelindi. İlk partide 850 bin olmak üzere bu ay sonuna kadar 4.5 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği aşıda Türkiye'nin muhatabı Almanya'da yaşayan Uğur Şahin olacak. Türkiye, aşıyı doğrudan Uğur Şahin'den temin edecek. Bu aşı, sırası gelen vatandaşlara önerilecek. Onay veren vatandaşlara uygulanacak. BioNTech aşısı olmak istemeyenlere ise şu anda Türkiye'de yapılmakta olan klasik yöntemle geliştirilen Çin aşısı CoronaVac aşısı vurulacak. BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesinden sonra Çin'den gelen aşıda olduğu gibi bu aşı da Sağlık Bakanlığı'nca incelenecek. 15 günlük test sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlayacak. Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte 16 ülkenin kullanımını askıya aldığını AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının Türkiye'de kullanılması ise düşünülmüyor.
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4.5 milyon doz BioNTech aşısı geliyor
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