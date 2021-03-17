46 ailenin veresiye borcunu ödedi

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde bir hayırsever, Veysi Gezer'e ait tüp bayisine gelerek veresiye defterinde bulunan 46 ailenin borcunu ödedi. Yaklaşık 10 yıldır mahallelinin tüp, su ve kömür ihtiyaçlarını karşılayan işletme sahibi Veysi Gezer, "Akşamüzeri dükkânın önüne bir araç yaklaştı. Aracın bagajını açtı, biz tüp veya su koymak için açtı sandık, ama bagajda yüklü miktarda para olduğunu gördük. Sonra yanımıza geldi ve veresiye defterinin olup olmadığını, borçları çıkarmamızı istedi. 100 bin TL'ye yakın bir borç çıktı. İsminin verilmemesi kaydıyla 46 kişinin bütün borcunu kapattı. Bizler de borçları kapanan vatandaşlarımızı tek tek arayarak bilgilendirdik, çok sevindiler. İnşallah böyle vatandaşlarımız çoğalır" dedi.