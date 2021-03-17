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Giriş Tarihi: 17.3.2021 10:55

58 bin 804 korsan kitap ele geçirildi! Piyasa değeri tam 35 milyon lira!

EMİR SOMER EMİR SOMER
58 bin 804 korsan kitap ele geçirildi! Piyasa değeri tam 35 milyon lira!

’da üç adrese “Korsan Kitap” operasyonu düzenlendi. 58 bin 804’ü bandrolsüz korsan kitap olan 106 bin 103 sahte ve korsan ürün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 35 milyon lira olduğu vurgulandı.

Operasyonu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Üç farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 58 bin 804 bandrolsüz korsan kitap, bin 580 sahte bandrollü kitap, dört bin 519 yabancı dil ders CD ve DVD'si, kitaplara yapıştırılmaya hazır bin 200 sahte bandrol, 40 bin kitap kapağı, üç CD çoğaltıcı olmak üzere toplamda 106 bin 103 adet ürün ele geçirildi.



TIP VE YABANCI DİL KİTAPLARI...

Yurt dışından temin edildiği anlaşılan ve operasyonda ele geçirilen bandrolsüz korsan kitapların çoğunun tıp ve yabancı dil kitabı olduğu, orijinal ve bandrollü olduğu iddia edilerek internet ortamında satışının yapıldığı tespit edildi. Ele geçirilen korsan ve sahte ürünlerin piyasa değerinin toplamda 30 milyon lira olduğu belirtildi. Muhafaza altına alınan korsan kitaplar ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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58 bin 804 korsan kitap ele geçirildi! Piyasa değeri tam 35 milyon lira!
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