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Giriş Tarihi: 17.3.2021 21:30

65 yaşüstü vatandaşlar evlerinde aşılanıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
65 yaşüstü vatandaşlar evlerinde aşılanıyor

Yerlikaya, “Aşılama oranımız her gün dahada yükseliyor. Artık daha güvendeler. 65 yaş üstünde aşılama oranımız %72’ye çıktı.”

İstanbul'da yeni tip Koronavirüsle mücadele devam ederken 65 yaşüstü vatandaşlarda her ortamda aşılanıyor. Müracatta zorluk çekenler ve aşılamasını yaptıramayanlar için pilot bölge olan Bahçelievlerde camilerde aşılama işlemi yapılırken evden çıkamayan 65 yaşüstü kadınlarda evlerinde aşılanıyor.
İstanbul'da yeni tip koranavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran ve denetimlere bizzat katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sancaktepe'deki dinamik denetimlerde de kaymakam Adnan Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Şeyma Dögücü ile birlikte Susam nineden sonra evde aşı yapılan Seyran teyzeyede ziyarette bulundular.


Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , "Dün Susam annemize, bugün de Sancaktepe Kaymakamımız Adnan Çakıroğlu ile Belediye Başkanımız Seyma Ddögücü ile birlikte Seyran teyzemize gittik. Evlerinde Covid_19 aşısını yaptırdılar. Artık daha güvendeler. 65 yaş üstünde aşılama oranımız %72'ye çıktı. Haydi. Hedef mavi katagori"

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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65 yaşüstü vatandaşlar evlerinde aşılanıyor
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