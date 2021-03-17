Ankara hava durumu: 17 Mart Bugün Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara hava durumu tahminleri bugün sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisinde kalan vatandaşlar tarafından gündeme taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunda İç Anadolu bölgesi için aralıklı yağış beklentisi olduğunu bildirmişti. Bu kapsamda "17 Mart Bugün Ankara'da hava durumu nasıl olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Ankara günlük hava durumu tahmin raporu…

ÜLKE GENELİ HAVA DURUMU RAPORU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı