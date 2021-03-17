Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Operasyonda, S.Ç., M.K., S.Ç., N.S., A.B., U.Ç. ve İ.A. 'insan ticareti', 'fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av tüfeği, mağdurlara ait çok sayıda pasaport ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 135 bin 90 lira, 680 avro ve 36 dolar ele geçirildi.