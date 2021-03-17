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Giriş Tarihi: 17.3.2021 08:24 Son Güncelleme: 17.3.2021 08:46

'da 'pes' dedirten olay! İş yeri bahçesindeki hamile kediye saldırı kamerada

İHA
Ankara'da 'pes' dedirten olay! İş yeri bahçesindeki hamile kediye saldırı kamerada

'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

HIRSINI ALAMADI ÇANTA FIRLATTI

Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı.

Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Hamile kediye şiddet uygulayan kadının görüntüsü pes dedirtti | Video

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Ankara'da 'pes' dedirten olay! İş yeri bahçesindeki hamile kediye saldırı kamerada
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