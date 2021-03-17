Arabanın arka koltuğundan Meryem Ana tablosu çıktı

İstanbul Şişli'de uygulama yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda; aracın arka koltuklarının içerisinde havluya sarılmış halde gizlenmiş Meryem Ana figürlü iki kapaklı ahşap tablo bulundu. Olayın ardından araçta bulunan tarihi esere el konuldu. S.A. ve A.Ç. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle adli işlem yapıldı. S.A. isimli şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.