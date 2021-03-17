Aralarında bir de doktor var

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.T. isimli şahsın 7 şahıs ile birlikte hareket ederek tefecilik yaptıkları, bir özel tıp merkezinde çalışan Dr. Hasan B.'nin parasını tefecilik suçunda çalıştırdıkları tespit edildi.

Tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç temin eden ve mağdurların mal varlıklarını zorla elinden alan 9 şüpheliye yönelik Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.