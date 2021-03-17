Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aralarında bir de doktor var
Giriş Tarihi: 17.3.2021 10:35

Aralarında bir de doktor var

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Aralarında bir de doktor var

'da tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ve mağdurların mal varlıklarına el koydukları belirlenen aralarında bir doktorun da bulunduğu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.T. isimli şahsın 7 şahıs ile birlikte hareket ederek tefecilik yaptıkları, bir özel tıp merkezinde çalışan Dr. Hasan B.'nin parasını tefecilik suçunda çalıştırdıkları tespit edildi.

Tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç temin eden ve mağdurların mal varlıklarını zorla elinden alan 9 şüpheliye yönelik Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
ARKADAŞINA GÖNDER
Aralarında bir de doktor var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA