‘Askıda Ekmek’ uygulamasına yoğun ilgi

Batman'da 6 ay önce yeni açılan bir fırın, örnek bir uygulamaya imza attı. Askıda ekmek uygulaması başlatan ekmek fabrikası, her gün dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürüyor. Uygulamanın en güzel tarafının "Hayrı yapan da ekmeği kimin aldığı da belli değil" diyen fırın sahibi Kenan Yıldırım, askıda ekmek uygulamasıyla günlük ortalama 200 ekmek, ayda ise yaklaşık 6 bin ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirtti.

"BİR OLMALIYIZ, BİRLİK OLMALIYIZ"

Fırıncı Yıldırım, "Hayırsever müşterilerimizde kendileri askıya ekmek bırakıyor. Günde ortalama 200'e yakın ekmek dağıtıyoruz. Biz sayıya bakmıyoruz. Sayı bizim için önemi yok. Ne kadar ihtiyaç varsa ona göre askıya ekmek alırız. Bu uygulamamız diğer esnaf arkadaşlara da örnek olmalı. Her esnaf askı oluştursun, kimin ne ihtiyacı varsa o esnafın ne sattığına göre ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmalıyız. Askıda ekmek kampanyasından yararlanan çok sayıda ailemiz var. Ülke olarak, şehir olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bir olmalıyız, birlik olmalıyız. Müşterilerimiz kampanyamıza büyük ilgi gösterdi. Askıya ekmek bırakıyorlar. Güzel bir kampanya oldu. İnşallah kampanyamız daha da büyür. Bu kampanyayı inşallah devam ettireceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek hayır dualarını almak bizi mutlu ediyor." dedi.