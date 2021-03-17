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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:57 Son Güncelleme: 17.3.2021 12:27

'de otomobiliyle drift atan sürücüye 8 bin 353 lira para cezası

DHA
Ataşehir'de otomobiliyle drift atan sürücüye 8 bin 353 lira para cezası

'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü M.B.K. gözaltına alındı. Sürücünün aracı trafikten men edilirken, sürücü belgesine el konuldu. Toplam 8 bin 353 lira para cezası kesilen sürücü M.B.K hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem yapıldı.

Ataşehir'de 12 Mart'ta bir aracın drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Görüntülerin incelenmesi ve yapılan araştırmalar neticesinde aracın M.B.K. isimli kişi tarafından kullanıldığı tespit edildi ve M.B.K. sivil trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. M.B.K hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67 / 1D maddesi (drift yapmak) gereğince 6 bin 700 lira , 32 / 3 maddesinden (Abart Egzoz) bin 339 lira , 44 / 1B maddesinden (Sürücü belgesini yanında bulundurmamak) 314 lira olmak üzere toplamda 8 bin 353 lira idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edildi. M.B.K.'nın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alınırken, yine M.B.K hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem yapıldı.

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Ataşehir'de otomobiliyle drift atan sürücüye 8 bin 353 lira para cezası
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