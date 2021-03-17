Av yasağı öncesi balık tezgahlarında son günler

Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, önümüzdeki 15 Nisan'da sona erecek. Balık av sezonunun bitmesine yaklaşık 1 ay kalırken, balıkçılar balık tüketiminin tam zamanı olduğunu söyledi. Bu yıl Pandemi'den dolayı balık fiyatlarının oldukça arttığını ve fiyatların artmasıyla beraber alımda oldukça düşüş yaşandığını ifade eden balıkçılar, "Pandemi ve yıl boyu yaşanan fiyatlardaki artış baz alındığında sezon sonu yaklaşmasına rağmen fiyatlar normal seyir ediyor" dedi.

Sakarya'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Ramazan İbiş, "Bu yıl en çok satılan balık istavrit oldu. Hamsi ise bir ara avlanması yasaklandığı için fiyatından dolayı satışında sıkıntı yaşandı. Satışı en çok olan istavriti takip eden balıklar ise sırasıyla uskumru, kültür balıkları, çupra oldu. Sakarya'da levrek ve alabalık satışı bu balıklardan sonra geliyor. Av yasağı başladığında fiyatlar artar. Bence şuan fiyatlar yıl ortalaması baz alındığında uygun ve balık tüketmenin tam zamanıdır. Av yasağı başladıktan sonra kültür balığına dönüyoruz. " dedi.

Sakarya'daki balık fiyatlarının kilosu Çupra 40 TL, İstavrit 20 TL olurken levrek 40 TL, Norveç balığı olarak bilenen ithal balığın tanesi 10 TL, Alabalık 10 TL ve Uskumru 20 TL olarak satışa sunuluyor.