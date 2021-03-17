İstiklalden İstikbale Çanakkale Hatıra Künyesi oluşturma ekranı! 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Hatıra Künyesi nasıl oluşturulur?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü öncesi dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Dönemin savaş bilgileri ve günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılmasından oluşan bu görsel, kişinin kendi ismine göre hazırlanırken tarihi zaferin 106. Yıldönümünde büyük ilgi görüyor. "Çanakkale Şehitleri Anısına Hatıra Künyesi nasıl oluşturulur?" sorusu bu noktada binlerce kişinin bugünden araştırma konusu haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hatıra künyesi oluşturma uygulaması ile ilgili tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANISINA HATIRA KÜNYESİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR!
Türk tarihi açısından zaferle sonuçlanan bu kutlu günde, hem şehitlerimizi anmak hem de tarihi zaferi kutlamak amacıyla özellikle sosyal medya hesaplarından binlerce paylaşım yapılıyor. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı da dikkat çekici bir çalışmaya imza atarak vatandaşlara "Çanakkale Şehitleri Anısına Hatıra Künyesi" oluşturma için çağrıda bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.
Etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Dijital Savaş Künyesini Doldur; Sen de Tarihin Parçası Ol" uygulamasının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına yılın temasına ilişkin iletişim planlaması çerçevesinde 'Çanakkale Dijital Savaş Künyesi' uygulaması hazırlanmıştır.
HATIRA KÜNYESİ NASIL OLUŞTURULUR?
Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan dijital künye görseli doldurulup paylaşılmak üzere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden kullanıma sunulmuştur. Bir künyede olan ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgilerinin bir uygulama aracılığı ile doldurulması sonucunda sistem tarafından otomatik hazırlanan künye görseli, ekrana paylaşma seçenekleri ile gelerek günümüz dijital etkileşim diline uygun bir içerik oluşturma imkanı sağlamış olacaktır. Kampanya çerçevesinde herkesi Çanakkale Dijital Savaş Künyesini doldurup bu tarihin bir parçası olmaya davet ediyoruz."
HATIRA KÜNYESİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İLK PAYLAŞIM BAKAN ERSOY'DAN
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "İstiklaldenİstikbaleÇanakkale" etiketini ve "Çanakkale şehitlerimiz anısına oluşturduğum hatıra künyemi onurla ve gururla taşıyacağım." ifadesini, web sitesi üzerinden oluşturduğu hatıra künye ile birlikte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.