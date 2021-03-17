İstiklalden İstikbale Çanakkale Hatıra Künyesi oluşturma ekranı! 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Hatıra Künyesi nasıl oluşturulur?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü öncesi dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Dönemin savaş bilgileri ve günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılmasından oluşan bu görsel, kişinin kendi ismine göre hazırlanırken tarihi zaferin 106. Yıldönümünde büyük ilgi görüyor. "Çanakkale Şehitleri Anısına Hatıra Künyesi nasıl oluşturulur?" sorusu bu noktada binlerce kişinin bugünden araştırma konusu haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hatıra künyesi oluşturma uygulaması ile ilgili tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANISINA HATIRA KÜNYESİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR!

Türk tarihi açısından zaferle sonuçlanan bu kutlu günde, hem şehitlerimizi anmak hem de tarihi zaferi kutlamak amacıyla özellikle sosyal medya hesaplarından binlerce paylaşım yapılıyor. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı da dikkat çekici bir çalışmaya imza atarak vatandaşlara "Çanakkale Şehitleri Anısına Hatıra Künyesi" oluşturma için çağrıda bulundu.