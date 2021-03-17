Balıkesir Bursa karayolunda kaza! Genç kadın sürücü hayatını kaybetti

Susurluk'ta Kürse kavşağında 10 DP 185 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Melis B. (29) otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurda yığınına dönen araç içerisindeki Melis B. Ye müdahale etti ancak talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Melis B.'nin cansız bedeni, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.