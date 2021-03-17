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Giriş Tarihi: 18.3.2021 00:28

karayolunda kaza! Genç kadın sürücü hayatını kaybetti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir Bursa karayolunda kaza! Genç kadın sürücü hayatını kaybetti

karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 29 yaşındaki Melis B, takla atarak şarampole uçtu. Talihsiz genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Susurluk'ta Kürse kavşağında 10 DP 185 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Melis B. (29) otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurda yığınına dönen araç içerisindeki Melis B. Ye müdahale etti ancak talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Melis B.'nin cansız bedeni, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Balıkesir Bursa karayolunda kaza! Genç kadın sürücü hayatını kaybetti
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