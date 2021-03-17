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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:31

Başkan söz vermişti: Yanan ev baştan aşağı yenilendi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan söz vermişti: Yanan ev baştan aşağı yenilendi

'nın Yüreğir İlçe Belediyesi yangında hasar gören Seçkin ailesinin evini baştan aşağıya yineledi.

Adana'nın Yüreğir İlçesine bağlı Dervişler Mahallesi 2498 Sokak'ta elektrik kontağından çıkan yangınla Seçkin ailesinin evi kullanılmaz hale geldi. Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ev ve aile için gerekli yardımın yapılacağı sözü verdi.

Başkan Kocaispir'in talimatı ile küle dönen evde çalışma başlatan ekipler, elektrik ve diğer tadilatların ardından boyası yapılan eve PVC pencere ve çelik kapı taktı, asma tavan uygulaması yaptı, demirleri boyadı. Baştan aşağı yenilenen ev kullanıma hazır hale getirildi. Yapılan çalışmalarla tekrar evlerine kavuşan Seçkin ailesi Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.

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Başkan söz vermişti: Yanan ev baştan aşağı yenilendi
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