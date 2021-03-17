Başkan söz vermişti: Yanan ev baştan aşağı yenilendi

Adana'nın Yüreğir İlçesine bağlı Dervişler Mahallesi 2498 Sokak'ta elektrik kontağından çıkan yangınla Seçkin ailesinin evi kullanılmaz hale geldi. Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ev ve aile için gerekli yardımın yapılacağı sözü verdi.

Başkan Kocaispir'in talimatı ile küle dönen evde çalışma başlatan ekipler, elektrik ve diğer tadilatların ardından boyası yapılan eve PVC pencere ve çelik kapı taktı, asma tavan uygulaması yaptı, demirleri boyadı. Baştan aşağı yenilenen ev kullanıma hazır hale getirildi. Yapılan çalışmalarla tekrar evlerine kavuşan Seçkin ailesi Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.