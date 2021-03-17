Başkan zorluoğlu’ndan 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı

Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren şanlı bir destan olduğunu dile getiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin inancının, iradesinin, azminin ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük destanı olan Çanakkale Savaşı, sadece Türkiye'nin değil dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. Bu zafer, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra, harp meydanında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle topyekûn canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, bir asır önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmek hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."