Bebek kurtarıldı, anne vefat etti

Amasya'nın Taşova ilçesinde ikamet eden Müjgan Yiğit, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 2 hafta önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

İlaç tedavisine başlanması için 7 aylık hamile Yiğit'in bebeği sezaryenle alındı. Durumu ağırlaşan anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride kucağına alıp koklayamadığı oğlunu, 7 yaşındaki kızı Miray Sude ve acılı eşi Sinan'ı bırakan Müjgan Yiğit yakınlarının gözyaşları içinde helallik alınmasının ardından Uluköy'de kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.