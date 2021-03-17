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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:55

Bebek kurtarıldı, anne vefat etti

FERHAT LAP FERHAT LAP
Bebek kurtarıldı, anne vefat etti

Covid-19 tanısı nedeniyle tedavi gören 7 aylık hamile Müjgan Yiğit (27), bebeğinin sezaryenle alınması sonrası hayatını kaybetti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ikamet eden Müjgan Yiğit, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 2 hafta önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

İlaç tedavisine başlanması için 7 aylık hamile Yiğit'in bebeği sezaryenle alındı. Durumu ağırlaşan anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride kucağına alıp koklayamadığı oğlunu, 7 yaşındaki kızı Miray Sude ve acılı eşi Sinan'ı bırakan Müjgan Yiğit yakınlarının gözyaşları içinde helallik alınmasının ardından Uluköy'de kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

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Bebek kurtarıldı, anne vefat etti
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