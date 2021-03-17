Bebek Otel'e 5 günlük korona mührü vuruldu

Beşiktaş'ta hafta sonu 90 kişinin eğlence yaptığı otel pandemi kurallarına uymadığı için 5 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.

Beşiktaş'ta Cumartesi gecesi boğaz manzaralı otelde pandemi kurallarına uyulmayıp gerçeğe aykırı olarak odalarda 8-9 kişinin kaldığına dair gerçek dışı kayıt tutulup eğlence ortamı yaratılması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 5 gün süreyle kapatıldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır" yazısı asılarak mühürlendi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan otelde eğlence yapan 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.