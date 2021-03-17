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Giriş Tarihi: 17.3.2021 09:18 Son Güncelleme: 17.3.2021 09:19

Diyanet ile 2021 tarihi belli oldu! idrak edilecek?

Diyanet ile 2021 Berat Kandili tarihi belli oldu! Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

Üç aylar içerisinde idrak edilecek olan son kandil olan ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Hz.Muhammed’in (S.A.V) Allah’ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesinin ardından Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili’ne az bir zaman kaldı. Kelime olarak; günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamına gelen idrak edilecek? Diyanet ile kandil tarihleri 2021!

Şaban ayının 14.gününde idrak edilecek olan Berat Kandili bu yıl Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayına sayılı günler kala bu mübarek ay öncesi Berat Kandili yaşanacak. İslam alemi açısından önem taşıyan bu kandilin en büyük önemi af ve bağışlanmaktır. Bu önemli gecede ibadet edilecek, dualar edilecek, eller semaya yükselecek. Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet ile kandil tarihleri!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Berat Kandili Cumartesi gününe denk geliyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir.

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.

Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

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Diyanet ile 2021 Berat Kandili tarihi belli oldu! Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
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