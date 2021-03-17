Bir evladın yardım çığlığı! “Annemi tedavi ettirin”

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı İvazpaşa mahallesinde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen 42 yaşındaki Aygül Y, geçtiğimiz yıl mahalledeki bir doğalgaz borusunu kesmeye çalışmış ve mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Polisin müdahalesiyle sonuçlanan olay sonrası 10 Ocak günü eline aldığı taşlarla mahalledeki tüm evlerin camlarını kıran daha sonra müdahale eden polise de sıcak su dolu çaydanlıkla direnen kadın, son olarak geçtiğimiz gün mahalle sakinlerine eline aldığı bir tırpanla saldırmaya çalışmıştı.

OĞLU YARDIM İSTEDİ



Yaşanan her olayın ardından mahalle sakinlerinin arayarak annesini şikayet ettiği oğlu 24 yaşındaki Serdar Ertuğral, yaşadıklarını anlattı. Annesinin özellikle son 15 yıldır ciddi bir rahatsızlık yaşadığını belirten acılı evlat Ertuğral, "Annem şizofreni hastası olduğu için kendi kendine hayaller kuruyor. Birçok kez televizyonlara çıktı. Üzülerek söylüyorum, doğalgazı patlatmak isteyen, polislere saldıran kadın benim annemdir. Annemi kaç kez karşıma aldım, konuştum. Ama kabul etmiyor. Bana "sen hastasın" diyerek, hastane kapısının önünden bile geçmiyor. Annemde hata olduğunu biliyorum. Ama komşularımızın da biraz anlayışlı olup onun üzerine gitmemesini rica ediyorum. Onlar hatalı demiyorum. Annemin hastaneye yatırılması için dilekçe verdik. Ancak olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık" dedi.



"MADDİ YARDIM İSTEMİYORUM"



Annesinin hasta olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Bir gün biri çıkıp, benim canım yanacağına senin canın yansın der, olaylar büyür. Benim elimden gelen bir şey yok. Evi taşıyalım diyorum, gitmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Çaresiz kaldım. "Millete sataşmasın" diye annemin peşinden koşturuyorum. "Bir gün birine bir şey olacak" diye uyarıyorum. Anneme, 'Sen bir şey yapacaksın. Gireceksin cezaevine, ben burada ne yapacağım? Kimsenin suçu yok. Ben vicdan azabından ölürüm' diyorum. Gece gündüz herkese küfrediyor. Saldırıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız'dan, Sağlık Bakanlığı'mızdan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan yardım istiyorum. Ancak maddî yardım değil, sadece annemin tedavi olmasını istiyorum. Hastaneye mi yatacak, ilaç tedavisi mi görecek, nasıl olur bilmiyorum" dedi.