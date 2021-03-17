Bu aracı gören şaşkına dönüyor

Trabzon'da oto alım satımı işiyle uğraşan 26 yaşındaki Murat Karanlık, 1987 model Lada Vazz marka otomobili modifiye etti. Aracının kompresör sistemini değiştirerek zıplayarak gitmesini sağladı. Karayolunda giderken zıpladığı izlenimi veren otomobili görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Trafiğe kapalı ortamlarda aracını daha rahat zıplatarak kullanan Karanlık, "Hayalimi gerçekleştirdim. Bana yaklaşık 50 bin liraya mal oldu. Hızlandırılmış bir süspansiyon sistemi var. Motoru güçlendirince bu sayede lastikleri yerden kesebiliyorum. Görenler hayret ediyor, gelip fotoğraf video çekiyor. Ona gözüm gibi bakıyorum" dedi.