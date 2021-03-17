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Giriş Tarihi: 17.3.2021 14:56

Çaldıran’daki 4 okulda korona virüs tatili

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Çaldıran’daki 4 okulda korona virüs tatili

’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs vakalarının tespit edilmesi üzerine 4 okulda 10 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs vakalarının tespit edilmesi üzerine 4 okulda 10 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Çaldıran ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlere rağmen Anıt Tepe Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Hafsa Hatun Ortaokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda pozitif vakalar tespit edildi.

İlçe merkezindeki 4 okulda pozitif vakaların tespit edilmesiyle 10 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi. Yaklaşık bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okullarda, uzaktan eğitim uygulanacağı belirtildi. Okullarda dezenfekte işlemleri sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okullardaki denetimlerini arttırdı.
Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Çaldıran’daki 4 okulda korona virüs tatili
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