Çanakkale destanının simgelerinden Nusret Mayın Gemisi tarihe ışık tutuyor



Daha sonra Akdeniz'in derin sularında kalan Nusret, 1999 yılında bir grup gönüllünün girişimiyle karaya çıkarıldı, Tarsus Belediyesince alınıp restore edildi.Yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından aslına sadık kalınarak yenilenen Nusret, 2003 yılında Tarsus'taki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı.

Nusret, içindeki müzesi, bal mumu heykelleri ve 3 boyutlu gezi alanıyla ziyaretçilerini tarihin derinliklerine yolculuğa çıkarıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptığı açıklamada, Nusret Mayın Gemisi'ni "Çanakkale'nin geçilmez olduğunu gösteren tarihi bir gemi." olarak tanımladı.

Nusret'e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Bozdoğan, geminin Türk tarihinde önemli görevler üstlendiğini anlattı.

Bozdoğan, Nusret Mayın Gemisi'nin ilçe turizmine katkı sağladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarsus tarihi bir yer. İnanılmaz derece tarihi eserleri barındırıyor. Turizm açısından en fazla insan çeken yerlerden biri Nusret Mayın Gemisi. Özellikle farklı illerden düzenlenen turlarla turistler ziyaret ediyor. Bahar aylarında öğrencilerimiz ziyaret ediyor. Buraya gelen insanların tüyleri diken diken oluyor. Gerçekten insan heyecanlanıyor. O dönemi hatırlamaları ve yaşamaları çok önemli. Nusret Mayın Gemisi sadece Türkiye'nin kaderini değil tüm dünyayı da etkiledi, o bakımdan önemli.""Nusret, Tarsus'ta ebedi istirahatinde""Çanakkale Zaferi" denildiğinde akla Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve Nusret Mayın Gemisi'nin geldiğini anlatan Bozdoğan, Nusret'e Tarsus halkının sahip çıkmasının önemine değindi.Bozdoğan, Nusret'in ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk yaşattığını aktararak, "Nusret, Tarsus'ta ebedi istirahatinde. Jilet olmayı bekleyen bir gemi alınıyor ve müze haline getiriliyor. Gurur veren bir durum. Asırlarca da bu şekilde kalacak. Vatandaşlarımızın mutlaka görmelerini ve bu heyecanı duymalarını isterim." diye konuştu.