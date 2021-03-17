Çanakkale Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Çanakkale Savaşı Ne Zaman Yapılmıştır?

Çanakkale Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları şöyle;

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ

1. 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hezimeti ise, 500 yıldır Türk olan Rumeli'deki son Türk hâkimiyetini yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi

2. İngiliz ve Fransızların İstanbul'u ele geçirmek istemesi ve İstanbul'a giden yol ise Çanakkale Boğazı'ndan geçer. Bulgar ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi..

3. Ekonomisi kötüye giden Rusya'ya gerekli yardımı götürmek. Ve Anadoludaki petrol yataklarını ele geçirmek.

4. Balkan Savaşları' nda yara almış Osmanlı devleti'ne ikinci hamleyi vurarak tamamen çökertmek. Bu sayede de Avrupa'ya açılabilme emellerini gerçekleştirmek.

5. İki Alman gemisinin Akdeniz'de İngiliz ve Fransız donanmasından kaçarak Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması.

6. Osmanlı Devleti'nin bu sebeplerden dolayı savaşa girmek zorunda kalması ve müttefiği olduğu Almanya'nın savaşı kazanacaklarına inanması.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

*İngiltereden 400 bin, Osmanlıdan 500 bin, Anzak ve Fransa dan 125 bin civarı asker bu savaşa katılmışlardır. Bu da çarpışmaların ne denli şiddetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

*Bu savaşta 253 bin Türk askeri şehit düşmüştür, itilaf devletlerinden ise 250 bin civarı ölü olmuştur.

* Bu savaş sonucunda yeni bir devlet ortaya çıkmaya başlamıştır.

*Çarlık Rusyaya yardım gidememiş ve sovyetler birliği kurulmuştur.

* Osmanlının sürekli kaybeden imajı bir nebze olsun silinmiştir.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

M.Akif ERSOY